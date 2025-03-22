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14:01, 22 марта 2025 года В Орле учителя и советники директоров по воспитанию обменялись опытом Знаниями поделились на региональном форуме "Орлятские идеи".







В стенах регионального центра "Созвездие Орла" прошел форум "Орлятские идеи". Учителя начальных классов и советники директоров по воспитанию собрались вместе, чтобы поделиться опытом.



В регионе сейчас активно развивается программа для учеников начальных классов "Орлята России". На Орловщине в ней участвует уже тысяча классов. Ее главная цель – развитие социальной активности среди младших школьников.



В программу включено семь треков, которые дети проходят в течение учебного года. Например, "орленок-спортсмен" или "орленок-доброволец".





Антон Сорокин





