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13:49, 22 марта 2025 года

В Орловской области потушили больше 200 возгораний травы

Такова статистика с начала года.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области с начала 2025-го года потушили больше 200 возгораний травы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. Только 21 марта пожарные отработали 33 таких выезда. ЧП случились в Орловском округе, Малоархангельском, Колпнянском, Ливенском, Шаблыкинском, Должанском, Троснянском и Залегощенском районах на площади более 15 гектаров. В данный момент трава горит на улице Раздольной.

С 17 марта в регионе начался пожароопасный сезон. Штраф за нарушение правил пожарной безопасности при сжигании сухой травы и мусора на граждан составляет от 5 до 15 тысяч рублей. В этом году составлено уже полсотни протоколов.


Артем Ежаков
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