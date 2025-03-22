Юный орловец влился в сообщество владельцев ретроавтомобилей

|Главная » Новости
13:30, 22 марта 2025 года
Юный орловец влился в сообщество владельцев ретроавтомобилейДесятилетний Артем Фарафонов заработал на "Москвич".
Десятилетний Артем Фарафонов два года назад решил, что хочет машину. Делом юного автолюбителя обеспечили родители. Доход свой он делит на две части: одну отдает на помощь передовой, вторую откладывал на автомобиль.
На заработанные деньги мальчик купил "Москвич". По документам его владелец — отец Артема, но хозяин, по сути, именно юный орловец.
Родители купили мальчику куриц. С них он начал продавать яйца — по 100 рублей за десяток. Спустя несколько лет накопил 70 тысяч рублей. Их хватило на покупку машины. Теперь Артем — полноправный участник сообщества владельцев ретроавтомобилей.
А еще Артем третий год закупает для бойцов продукты, медикаменты, одежду, маскировочные халаты.
Мария Семак