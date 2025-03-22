Юный орловец влился в сообщество владельцев ретроавтомобилей

Десятилетний Артем Фарафонов заработал на "Москвич".

Десятилетний Артем Фарафонов два года назад решил, что хочет машину. Делом юного автолюбителя обеспечили родители. Доход свой он делит на две части: одну отдает на помощь передовой, вторую откладывал на автомобиль.

На заработанные деньги мальчик купил "Москвич". По документам его владелец — отец Артема, но хозяин, по сути, именно юный орловец.

Родители купили мальчику куриц. С них он начал продавать яйца — по 100 рублей за десяток. Спустя несколько лет накопил 70 тысяч рублей. Их хватило на покупку машины. Теперь Артем — полноправный участник сообщества владельцев ретроавтомобилей.

А еще Артем третий год закупает для бойцов продукты, медикаменты, одежду, маскировочные халаты.