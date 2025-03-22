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15:25, 22 марта 2025 года
Орел вновь принял первенство ЦФО по киокусинкай каратеСвои умения показали сотни спортсменов.
Орел вновь принял первенство ЦФО по киокусинкай карате. Сотни спортсменов со всей страны показывали свои умения в ката, выявляли сильнейшего в поединках.
На окружном турнире выступили как спортсмены-дебютанты, так и опытные каратисты. Случалось и так, что тренер выходил на татами параллельно с воспитанниками.
С организаторами и участниками турнира пообщалась Анастасия Дорохова.
Анастасия Дорохова
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