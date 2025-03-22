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11:29, 22 марта 2025 года

Скончался глава орловской общественной организации "Пограничник" Андрей Алексеев

Он ушел из жизни 21 марта.


21 марта скоропостижно скончался руководитель орловской общественной организации ветеранов пограничных войск "Пограничник" Андрей Алексеев. Трагическую новость сообщили в центре "Патриот-57".
"Вечная память прекрасному человеку, настоящему патриоту, лидеру, которому доверяли и за которым шли", – почтили память Андрея Алексеева в центре "Патриот-57".
Прощание с Андреем Алексеевым состоится 23 марта в 12:00 в прощальном зале на улице Лескова, 16. В 13:00 начнется отпевание в храме Казанской иконы Божией матери при Академии ФСО на Наугорском шоссе. Похоронят Андрея Алексеева на на Троицком кладбище.
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