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10:28, 22 марта 2025 года

Когда в Орле отключат отопление 2025

Когда в Орловской области перестанут топить в домах весна 2025.


Календарную весну догоняет весна погодная, вслед за устойчивыми плюсовыми температурами жители задаются вопросом: когда в Орле отключат отопление 2025. Рассказываем, когда в Орловской области перестанут топить в квартирах весной 2025.

Согласно нормам, в Орле и области отопительный сезон завершается, когда температура устанавливается на уровне не ниже +8 градусов и держится не менее пяти дней. Согласно прогнозам Росгидрометцентра, до конца марта такой погоды ждать не стоит: ночные значения будут на уровне 0+5 градусов, а в какие-то дни и вовсе возможен заморозок.

Традиционно,отключение отопления анонсирует губернатор Орловской области Андрей Клычков. Пока что в своих прямых эфирах - во время общения с жителями - речи об окончании отопительного сезона он не заводил. Напомним, что в 2024 году отопление в Орле начали отключать с 12 апреля, а, например, в 2022 году он продлился из-за холодной погоды вплоть до 7 мая. 

Редакция сайта "Вести-Орел" следит за ситуацией. Информация обновляется. 





Ольга СУПОНЕВА
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