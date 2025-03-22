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12:30, 22 марта 2025 года В Орле вручили очередные медали к 80-летию Победы Торжественная церемония прошла в лицее №28.



Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

В Орле прошло очередное вручение юбилейных медалей "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов". Церемония прошла в лицее №28.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, медали вручили Марии Стрельцовой, Наталье Бологовой, Василию Потемкину, Татьяне Каменевой, Людмиле Нарыжной и Нине Филиной.



Мероприятия по вручению юбилейных медалей продолжатся и дальше. Всего на Орловщине их удостоены 6927 жителей региона. Медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов вручаются ветеранам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и узникам фашистских концлагерей по указу президента Владимира Путина.





Артем Ежаков





