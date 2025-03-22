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8:36, 22 марта 2025 года В Орле реконструируют могилу главы "Русской больницы" Владимира Турбина В годы Великой Отечественной войны доктор и другие врачи создали подпольный госпиталь, который 22 месяца успешно работал в оккупированном городе.



Фото: МУП "РОУ г. Орла"

21 марта в Орле началась реконструкция могилы иеромонаха Никона. В городе его знают, как легендарного врача Владимира Турбина. В годы Великой Отечественной войны доктор и его коллеги создали подпольный госпиталь, который 22 месяца успешно работал в оккупированном городе.



Врачи вернули в строй 22 военных летчика, помогали переправлять из лагеря военнопленных в больницу, а затем в партизанские отряды, спасали евреев. Чтобы немецкие офицеры не смогли попасть в инфекционное отделение, на входе повесили таблички с надписью "тиф".



На могиле доктора демонтируют старую ограду, памятник и плитку, чтобы подготовить основание для обновленного мемориального комплекса. Как сообщили в Орловской митрополии, завершение работ намечено на 22 апреля — день памяти иеромонаха Никона.





Артем Ежаков





