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9:33, 22 марта 2025 года В Орле назвали победителей профессиональных педагогических конкурсов Торжественное награждение прошло в школе №53.





21 марта в школе №53 в Орле торжественно наградили победителей и лауреатов городского этапа профессиональных педагогических конкурсов "Воспитатель года России", "Учитель года России" и "Сердце отдаю детям".



В конкурсе "Сердце отдаю детям", в котором за звание лучших боролись педагоги дополнительного образования, победили Наталья Душина из центра детского творчества №1, Михаил Гавдис из спортивной школы №4, Зинаида Четверикова из дома детского творчества №3 и Мохаммад Касим Растагар из спортивной школы №1.



"Воспитателем года" в Орле стала учитель-логопед детского сада №77 Алина Мельникова. Лучшим в областном центре учителем стала преподаватель русского языка и литературы лицея №40 Дарья Пенькова.



Также на церемонии назвали победителей в номинации "Самый перспективный молодой специалист". Здесь отметили Екатерину Тарасову из школы №11, Ангелину Петелину из детского сада №56 и Дмитрия Хромова из спортшколы №3.





Артем Ежаков





