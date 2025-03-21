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21:00, 21 марта 2025 года На мысе Челюскина будет развеваться орловский флаг Его установит знаменитый полярник Андрей Корх.







Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поддержал инициативу по сохранению памяти Владимира Русанова, начатую главой Орловщины Андреем Клычковым. Артюхов оставил подпись на флаге нашего региона, который закрепили на первой точке маршрута знаменитого полярника Андрея Корха, который сейчас находится в арктической экспедиции.



Андрей Корх родился и вырос в Якутии, но корни у него орловские. Маршрут программы "Русская Арктика" проложен по следам "Великих экспедиций" – Александра Колчака, братьев Лаптевых, Александра фон Миддендорфа. Полярники поедут на полуостров Таймыр. До самой северной точки Евразии – мыса Челюскина – доедет и орловский флаг. Андрей Корх пообещал это Андрею Клычкову.



В экспедиции сделают больше 13 остановок в исторических местах. На каждой установят информационные таблички, которые будут напоминать о подвигах русских полярников. Одной из таких точек будет место, где стоит крест, посвященный Владимиру Русанову. На базе его дома-музея в Орле решено открыть представительство ассоциации полярников.





Анна Вайсергисер





