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19:30, 21 марта 2025 года В Мценском районе "Бессмертный полк" пройдет в селе Отрадинское Памятное шествие анонсировала глава района Екатерина Ерохина.





В Мценском районе Орловской области "Бессмертный полк" пройдет в селе Отрадинское. Памятное шествие анонсировала глава района Екатерина Ерохина на своей странице в "ВКонтакте". Дальше празднование продолжится на центральном стадионе села.



В сельских поселениях района в преддверии Дня Победы пройдут торжественные митинги и концертные программы. Над программой торжеств еще работают, после окончательного утверждения ее представят в официальных сообществах администрации Мценского района в соцсетях.



Напомним, что шествие "Бессмертного полка" в Орловской области анонсировал губернатор Андрей Клычков в ходе пресс-конференции для СМИ 19 марта.

Глава региона подчеркнул, что проведение каждого мероприятия, посвященного Дню Победы, согласовывается с силовыми структурами и Министерством обороны для обеспечения безопасности участников.





Артем Ежаков





