В Мценском районе "Бессмертный полк" пройдет в селе Отрадинское
Памятное шествие анонсировала глава района Екатерина Ерохина.
В Мценском районе Орловской области "Бессмертный полк" пройдет в селе Отрадинское. Памятное шествие анонсировала глава района Екатерина Ерохина на своей странице в "ВКонтакте". Дальше празднование продолжится на центральном стадионе села.
В сельских поселениях района в преддверии Дня Победы пройдут торжественные митинги и концертные программы. Над программой торжеств еще работают, после окончательного утверждения ее представят в официальных сообществах администрации Мценского района в соцсетях.
Напомним, что шествие "Бессмертного полка" в Орловской области анонсировал губернатор Андрей Клычков в ходе пресс-конференции для СМИ 19 марта.
Глава региона подчеркнул, что проведение каждого мероприятия, посвященного Дню Победы, согласовывается с силовыми структурами и Министерством обороны для обеспечения безопасности участников.