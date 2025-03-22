В Орле люди с ментальными особенностями испекли "жаворонков" к православному празднику
22 марта верующие отмечают День Сорока Севастийских мучеников.
Фото: Орловская митрополия
В орловском храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" прошель мастер-класс для подопечных центра соцобслуживания населения Заводского района. В нем приняли участие мужчины и женщины с ментальными особенностями.
При помощи волонтеров они испекли птичек из теста. "Жаворонков" традиционно готовят к православному празднику Сорока Севастийских мучеников. Его отмечают 22 марта. Жаворонки символизируют летящие к богу души мучеников.
- Очень важно, чтобы храм был не только местом молитвы, но и домом, где каждый может почувствовать любовь и поддержку. Совместные мероприятия, особенно в такие дни, помогают нам лучше понимать друг друга, разделять радость и укреплять веру, - сказал настоятель Всехскорбященского храмаОлег Анохин.