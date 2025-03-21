Главная » Новости



18:27, 21 марта 2025 года Орловец заплатит треть миллиона рублей за посты о терроризме во "ВКонтакте" Приговор вступил в законную силу.





Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении орловца 1983-го года рождения. Его признали виновным в публичных призывах к ведению террористической деятельности и оштрафовали на 300 тысяч рублей с двухлетним запретом администрирования сайтов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.



Как сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Орловской области, мужчина со своей личной учетной записи во "ВКонтакте" разместил публикации, побуждающие к враждебным действиям в отношении представителей органов власти.





Артем Ежаков





