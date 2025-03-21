В Орловском институте культуры появился креативный кластер
Он объединит различные творческие сферы: от музыки и дизайна до рекламы и культурного наследия.
Фото: портал правительства Орловской области
21 марта на базе Центра креативных индустрий ОГИК торжественно открыли креативный кластер "ПроИскусство". Он объединит различные творческие сферы: от музыки и дизайна до рекламы и культурного наследия.
План мероприятий кластера на 2025 – 2026 годы уже готов. Он призван стимулировать инновации, творческое предпринимательство и развитие человеческого капитала.
Как сообщает региональный информационный портал, в этом году резиденты кластера хотят поучаствовать в федеральном конкурсе продюсеров, обратиться в ПФКИ с проектом проведения в регионе креативной недели, а также запустить на Орловщине образовательный проект по подготовке продюсеров креативных индустрий для экономики региона.