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16:58, 21 марта 2025 года Орловцам продавали сомнительные семена в интернете Нарушение пресекли в Россельхознадзоре.





Орловский Россельхознадзор проверил соблюдение требований в отношении магазинов, продающих в интернете сорта и гибриды семян овощей. Как рассказали в пресс-службе ведомства, проверяя каталог одной из таких площадок, выяснилось, что 27 из 790 предлагаемых позиций продукции не были включены в госреестр растений, допущенных к использованию.



В частности, это оказались семена томатов "Брызги шампанского", "Лось", "Пень", огурцов "Семеро козлят", "Ребята-Пикулята", "Корюшка", "Селедочка", перца сладкого "Федор", "Татарин" и многие другие.



Владельцу магазина объявлены предостережения.





Артем Ежаков





