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19:52, 21 марта 2025 года

Общественники и жители села Маслово добились ремонта местного ФАПа

Медучреждение полгода не могли привести в порядок.


В селе Маслово в Орловской области в течение трех недель отремонтировали местный фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий 200 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта.

На состояние медучреждения обратили внимание местные жители, общественники и правоохранители. Ранее проблема была в протекающей крыше. Ее отремонтировали и собирались заняться обновлением стен, потолка и пола. Для этого даже завезли материалы, но полгода работы не могли начать. На тот момент в ФАПе обсыпалась штукатурка, появилась плесень, не было напольного покрытия, были разбиты стекла, а в рамах нашли большие щели. Теперь все приведено в порядок.


Артем Ежаков
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