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12:01, 22 марта 2025 года Новые мониторы облегчили работу мценским реаниматологам Их закупили по программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".







В 2024-м году по программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" было куплено девять единиц оборудования на сумму более 92 миллионов рублей. В том числе приобрели мониторы слежения для сосудистого центра Мценской ЦРБ. Они уже установлены палате реанимации неврологического отделения, что облегчило работу медицинским работникам.



Теперь возле кровати каждого пациента в палате реанимации неврологии на мониторе можно увидеть пульс, давление, сатурацию, температуру тела и другие важные показатели. Данные переносятся на центральный монитор. Подробности у Елены Литинской.





Елена Литинская





