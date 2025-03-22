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14:30, 22 марта 2025 года В Орле начали чистить ливневки На балансе города 155 объектов.







Орловские коммунальщики приступили к работе по очистке ливневых канализаций. На балансе города 155 объектов, где расположено более полутора тысяч дождеприемных и более двух тысяч смотровых колодцев.



Коммунальные службы приступили к работе досрочно – еще в феврале. За это время восстановили 30 ливневых канализаций. В этом году на содержание и ремонт ливневых канализаций было выделено 10 миллионов рублей.



Сотрудники "Спецавтобазы" обращают внимание, что одним из главных препятствий чистки ливневок являются припаркованные машины. В этом случае коммунальщики звонят в ГАИ.





Эльза Ахмедбекова





