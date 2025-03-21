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15:58, 21 марта 2025 года В орловском театре "Свободное пространство" состоялся конкурс чтецов Свои работы прислали 153 участника.







На большой и малой сценах театра "Свободное пространство" звучали стихи и проза орловских авторов, посвященные Великой Отечественной войне. Свои работы на конкурс чтецов прислали 153 человека.



В год празднования 80-летия Великой Победы творческое состязание вновь проходило в двух форматах: офлайн и онлайн. Опытное жюри оценивало умение конкурсантов владеть стихотворным словом.



20 участников получили высокие оценки за свои видеоработы, а затем вышли на сцену, чтобы продемонстрировать свой талант чтецов. Все конкурсанты проявили себя достойно, поэтому выбор победителя был трудным.







