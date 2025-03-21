Орловские дачные массивы патрулирует конная полиция

Пик краж из СНТ обычно приходится на зиму и весну.

Орловские дачные массивы патрулирует конная полиция. Пик краж из СНТ обычно приходится на зиму и весну. Недавно полицейские задержали двух мужчин, вынесших электроинструменты из чужой дачи.

Дачные дома вдали от главной дороги и без охраны – самые привлекательные для воров. Профилактикой таких краж занимаются полицейские-кавалеристы. На патрулирование улиц выходят два наездника. В их обязанностях – профилактическая работа и общение с населением.

Полицейские рекомендуют орловцам обращать внимание на новые машины, которые проезжают по участку, подозрительных людей, которые что-то высматривают. Если это возможно, будет нелишним записать номер подозрительной машины. Эту информацию передадут кавалеристам.