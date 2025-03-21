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15:15, 21 марта 2025 года В Орел привезут ковчег с мощами Вифлеемских младенцев Помолиться у святыни можно будет с 22 до 30 марта.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орел из Ливенской епархии привезут ковчег с мощами Вифлеемских младенцев. 22 марта в 16:30 его доставят в церковь Троицы Живоначальной Орловской православной гимназии во имя священномученика Иоанна Кукши. 23 марта ковчег со святыней будет перенесен в Казанский храм Свято-Успенского мужского монастыря города Орла, - сообщили в пресс-службе Орловской митрополии.



Православные верующие смогут поклониться святыне и помолиться о даровании детей, их здравии и воспитании в вере у ковчега с мощами Вифлеемских младенцев. 30 марта святыня будет возвращена в Ливенскую епархию, в монастырь святой Марии Магдалины.





Анастасия Мельникова





