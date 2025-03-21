На Орловщине назвали лучших народных дружинников

В Орловской области подвели итоги конкурса на звания лучшего общественного формирования правоохранительной направленности и лучшего народного дружинника по итогам прошлого года. Их опубликовал региональный информационный портал.
В первой категории конкурса победу одержала народная дружина Советского района города Орла, второе место у народной дружины "Патриот" Колпнянского района, третье место заняла народная дружина города Ливны.
Лучшим народным дружинником стал Владимир Бурцев из ливенского отряда, второе место у Татьяны Усиковой из Кром, Анатолий Павлинюк из Ливен стал третьим.