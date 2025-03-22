Главная » Новости



9:00, 22 марта 2025 года Клещи укусили восемь детей в Орловской области Всего пострадали 14 человек.





В Орловской области активизировались клещи. По данным регионального управления Роспотребнадзора, со случаями присасывания клещей к медикам уже обратились 14 человек, включая восемь детей. Болезнь Лайма у пострадавших не нашли.



Чтобы клещ не смог проникнуть под одежду, при посещении парков и лесов специалисты советуют использовать высокую обувь, заправлять брюки в носки.



После прогулок нужно тщательно осмотреть себя, детей и животных. Присосавшегося клеща могут снять в травмпункте или поликлинике. Затем его можно отдать на лабораторную проверку.



В 2025-м году в Орловской области от клещей обработают более 500 гектаров территории.





Артем Ежаков





