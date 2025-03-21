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14:41, 21 марта 2025 года

Орловцы могут принять участие в конкурсе дизайна адаптивной одежды "На крыльях"

Заявки принимаются до 30 марта.



Жители Орловской области могут принять участие в Международном конкурсе адаптивной одежды "На крыльях". Его проводит фонд "Защитники Отечества".

Мероприятие объединит модельеров, представителей предприятий по пошиву одежды, людей с инвалидностью, чтобы они обменялись мнениями, пообщались друг с другом и завели новые знакомства. В показах также примут участие ветераны специальной военной операции и члены их семей.

К участию в конкурсе "На крыльях" приглашают модельеров, дизайнеров и производителей, создающих адаптивную одежду для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также студентов средних и высших профессиональных учебных заведений, занимающихся разработкой и производством такой одежды. Они будут состязаться в семи номинациях: "Мы – семья", "Спорт и активная жизнь", "Мирный образ защитника Отечества", "Старшее поколение", "Торжество", "Повседневный комфорт" и "Национальный костюм".

Заявки принимаются на официальном сайте проекта до 30 марта.
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