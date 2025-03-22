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10:30, 22 марта 2025 года В Орловской области назвали лауреатов конкурса "Учитель года" Имя лучшего преподавателя Орловщины станет известно на следующей неделе.





В Орловской области назвали лауреатов регионального этапа конкурса "Учитель года". Имена огласил региональный департамент образования. В шестерку лучших вошли: Зинаида Долягина (школа №12 г. Орла), Дарья Пенькова (лицей №40 г. Орла), Валерия Платонова (школа №27 г. Орла), Сергей Савенков (школа №53 г. Орла), Светлана Сопнева (Мезенский лицей) и Татьяна Филатова (гимназия г. Ливны).



Имя лучшего преподавателя Орловщины станет известно на следующей неделе. Он представит регион на всероссийском этапе конкурса.





Артем Ежаков





