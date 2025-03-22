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16:54, 22 марта 2025 года В Орловской области началась досрочная сдача ЕГЭ Она идет с 21 марта по 21 апреля.





В Орловской области с 21 марта по 21 апреля пройдет период досрочной сдачи ЕГЭ. Он начался с экзамена по литературе, сообщили в ОРЦОКО.



Досрочно ЕГЭ сдают 16 орловских учащихся профессиональных образовательных организаций. Экзамены пройдут в Некрасовской общеобразовательной школе.



К наблюдению за экзаменами впервые привлечены представители родительских комитетов и уполномоченных по правам ребенка.





Артем Ежаков





