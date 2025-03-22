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11:00, 22 марта 2025 года

В Орле пройдет ярмарка вакансий

Она состоится 18 апреля.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей". На ней будут представлены порядка 70 работодателей, которые предложат около 1000 вакансий. Также запланированы мастер-классы и тренинги по темам трудоустройства и карьерного роста.
— Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства в 2024 году собрал около 1100 человек на 13 площадках, для сравнения в 2023 году — более 750 человек на трех площадках, — сообщила руководитель Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина.
Кроме того, в 2025 году на площадках ярмарок вакансий пройдет "Фестиваль профессий", который станет профориентационным мероприятием. Его участники познакомятся с профессиями, которые пользуются спросом и набирают популярность.

Мероприятие состоится 18 апреля в Фундаментальной библиотеке Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева по адресу: г. Орел, Каменская площадь, 1. Начало в 10:00.


Анастасия Мельникова
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