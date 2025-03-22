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15:00, 22 марта 2025 года Прокуратура потребовала привести в порядок дороги в Северном районе Орла Ремонт требуется на улицах Васильковой, Спасской и Силикатной.



Фото: архив

Прокуратура требует привести в порядок несколько дорог в Северном районе Орла. В частности, ремонт требуется на улицах Васильковой, Спасской и Силикатной.



- На указанных дорогах имеются повреждения дорожного покрытия, что затрудняет движение по ним и не соответствует требованиям в сфере безопасности дорожного движения, - отметили в надзорном ведомстве.



В связи с этим прокуратура подала иск в суд на администрацию Орла и "Спецавтобазу". Орган надзора требует привести дороги в нормативное состояние.



Железнодорожный районный суд эти требования удовлетворил. Теперь ответчикам необходимо исполнить решение суда.







Сергей Мерцалов





