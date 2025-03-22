Прокуратура потребовала привести в порядок дороги в Северном районе Орла

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15:00, 22 марта 2025 года
Прокуратура потребовала привести в порядок дороги в Северном районе ОрлаРемонт требуется на улицах Васильковой, Спасской и Силикатной.
Фото: архив
Прокуратура требует привести в порядок несколько дорог в Северном районе Орла. В частности, ремонт требуется на улицах Васильковой, Спасской и Силикатной.
- На указанных дорогах имеются повреждения дорожного покрытия, что затрудняет движение по ним и не соответствует требованиям в сфере безопасности дорожного движения, - отметили в надзорном ведомстве.
В связи с этим прокуратура подала иск в суд на администрацию Орла и "Спецавтобазу". Орган надзора требует привести дороги в нормативное состояние.
Железнодорожный районный суд эти требования удовлетворил. Теперь ответчикам необходимо исполнить решение суда.
Сергей Мерцалов
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