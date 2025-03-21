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16:00, 21 марта 2025 года В Орле электромонтер предстанет перед судом за причинении смерти по неосторожности Он самовольно проник в кабину крана на предприятии, не имея на это разрешения.



Фото: архив

Житель Орла предстанет перед судом за причинение смерти по неосторожности. Трагедия произошла 10 декабря 2024 года.



Как сообщили в СУ СК России по Орловской области, электромонтер, после того как его коллега отказалась помочь ему добраться до светильника на потолке цеха, самовольно проник в кабину мостового крана и начал им управлять. Во время движения кабина столкнулась с женщиной, которая находилась на посадочной площадке. Она упала с высоты и погибла.



Обвиняемый полностью признал свою вину. Следствие завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.







Сергей Мерцалов





