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10:55, 21 марта 2025 года 500 тысяч туристов посетили Орловщину в 2024 году Из них 120 тысяч - Спасское-Лутовиново.



Фото: архив "Вести-Орел"

500 тысяч туристов посетили Орловщину в 2024 году. Из них 120 тысяч - Спасское-Лутовиново, 80 тысяч - Орловское полесье. Также привлекательными для туристов являются Болхов и другие города "Бирюзового кольца".



Большинство туристов приезжают из Москвы, так как Орловская область находится в нескольких часах езды, и посетить заинтересовавшее место и вернуться обратно можно за один день.





Анастасия Мельникова





