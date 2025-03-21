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16:30, 21 марта 2025 года Орловщина вновь присоединится к акции "Сад Памяти" Высадки деревьев запланированы во всех муниципальных образованиях региона.



Фото: пресс-служба губернатора

Орловская область вновь станет участником международной акции "Сад Памяти". Высадки деревьев пройдут во всех муниципальных образованиях региона, а центральная состоится 19 апреля в Орле в Парке Победы. В 2024 году в рамках акции в нашем регионе уже было высажено около 3600 саженцев.



Как сообщили в пресс-службе правительства Орловской области, присоединиться к акции может каждый. Для этого необходимо выбрать регион на интерактивной карте сайта сад-памяти.рф, зарегистрироваться на удобной локации и получить необходимый инвентарь и посадочный материал.



Участники акции также могут самостоятельно высаживать свои памятные деревья и добавлять локации на карту проекта.











Сергей Мерцалов





