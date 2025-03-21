Родители орловских школьников сдадут ЕГЭ по математике
Экзамен напишут на 28 площадках Орловской области.
Фото: архив "Вести-Орел"
25 марта в Орловской области родители выпускников сдадут ЕГЭ. Мамы и папы проверят свои знания по базовой математике. На экзамен отводится всего 30 минут, а не три часа, как для одиннадцатикассников.
В регионе будет открыто 28 площадок. Центральная расположится в Региональном центре оценки качества образования.
- Родители получат возможность поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ от прохода в экзаменационный пункт до получения своих результатов, - сообщает Департамент образования Орловской области.
Экзамен напишут в рамках акции "Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителям". Она пройдет на Орловщине в девятый раз.
Начало единого госэкзамена в 16:00. Регистрация за час до начала мероприятия.