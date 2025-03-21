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10:45, 21 марта 2025 года Родители орловских школьников сдадут ЕГЭ по математике Экзамен напишут на 28 площадках Орловской области.



Фото: архив "Вести-Орел"

25 марта в Орловской области родители выпускников сдадут ЕГЭ. Мамы и папы проверят свои знания по базовой математике. На экзамен отводится всего 30 минут, а не три часа, как для одиннадцатикассников.



В регионе будет открыто 28 площадок. Центральная расположится в Региональном центре оценки качества образования.



- Родители получат возможность поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ от прохода в экзаменационный пункт до получения своих результатов, - сообщает Департамент образования Орловской области.



Экзамен напишут в рамках акции "Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителям". Она пройдет на Орловщине в девятый раз.



Начало единого госэкзамена в 16:00. Регистрация за час до начала мероприятия.





Юлия Сабельникова





