Главная » Новости



11:10, 21 марта 2025 года В орловском театре кукол началась "Весенняя карусель" Так называется своеобразный культурный обмен между регионами.







В орловском театре кукол началась "Весенняя карусель". Так называется своеобразный культурный обмен между регионами.



Проект существует с 2003 года, в нем принимают участие коллективы из разных городов России. В этом году границы гастрольного тура стали шире - впервые на сцену орловского театра выйдут артисты из Беларуси. Мария Семак расскажет, коллектив какого города стал первым гостем на нашей сцене.





Мария Семак





