На трассе под Орлом военным помогли заменить пробитое колесо
Погрузчик вызвали работники "Дорожной службы".
Фото: АО "Дорожная служба"
В Орловской области работники "Дорожной службы" помогли водителю военного "КАМАЗа" починить колесо. Происшествие случилось на трассе "Залегощь-Верховье-Хомутово-Красная Заря".
- Наш сотрудник заметил, что у военного автомобиля пробито колесо, и сразу же организовал помощь. Мы вызвали погрузчик, который быстро поднял тяжелую машину, и вот уже новое колесо заняло свое место, - рассказали в "Дорожной службе".
Замену провели совместными усилиями, и военный "КАМАЗ" продолжил свой путь.