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10:30, 21 марта 2025 года На трассе под Орлом военным помогли заменить пробитое колесо Погрузчик вызвали работники "Дорожной службы".



Фото: АО "Дорожная служба"

В Орловской области работники "Дорожной службы" помогли водителю военного "КАМАЗа" починить колесо. Происшествие случилось на трассе "Залегощь-Верховье-Хомутово-Красная Заря".



- Наш сотрудник заметил, что у военного автомобиля пробито колесо, и сразу же организовал помощь. Мы вызвали погрузчик, который быстро поднял тяжелую машину, и вот уже новое колесо заняло свое место, - рассказали в "Дорожной службе".



Замену провели совместными усилиями, и военный "КАМАЗ" продолжил свой путь.





Сергей Мерцалов





