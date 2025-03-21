В Орле водитель на "Рено" сбил женщину на переходе
Пострадавшую доставили в больницу.
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области
Утром 20 марта в Орле под колеса "Рено Логан" попала 42-летняя женщина. Авария произошла в районе дома № 108 на улице Московской.
Как сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции, водитель иномарки сбил женщину на регулируемом перекрестке при повороте на улицу Орджоникидзе. Она переходила дорогу по "зебре" на зеленый свет.
Пострадавшую на скорой помощи доставили в больницу имени Семашко. После осмотра медики отпустили ее домой.