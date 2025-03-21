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9:01, 21 марта 2025 года В Орле водитель на "Рено" сбил женщину на переходе Пострадавшую доставили в больницу.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Утром 20 марта в Орле под колеса "Рено Логан" попала 42-летняя женщина. Авария произошла в районе дома № 108 на улице Московской.



Как сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции, водитель иномарки сбил женщину на регулируемом перекрестке при повороте на улицу Орджоникидзе. Она переходила дорогу по "зебре" на зеленый свет.



Пострадавшую на скорой помощи доставили в больницу имени Семашко. После осмотра медики отпустили ее домой.







Сергей Мерцалов





