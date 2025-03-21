Главная » Новости



8:21, 21 марта 2025 года Орловских спасателей наградили за тушение серьезного пожара на нефтебазе Сотрудники МЧС боролись с огнем на объекте ТЭК, который загорелся в результате атаки беспилотников.



Фото: пресс-служба МЧС по Орловской области

В Орле наградили 16 сотрудников МЧС. В ночь на 14 декабря 2024 года они ликвидировали серьезный пожар на нефтебазе под Орлом. Возгорание произошло в результате атаки вражеских беспилотников на наш регион.



- Тушение пожара осложнялось высокой температурой горения и значительной площадью пожара. Благодаря слаженным действиям личного состава Главного управления, принимавшего участие в тушении, пожар был полностью ликвидирован, - сообщили в пресс-службе МЧС по Орловской области.



За мужество и высокий профессионализм пожарные получили почетные грамоты и благодарности губернатора. Награды спасателям вручил первый заместитель губернатора Владимир Ивановский.





Юлия Сабельникова





