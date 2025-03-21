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11:32, 21 марта 2025 года Первый ребенок пострадал от укуса клеща в Орловской области в 2025-м году Это случилось в Залегощенском районе.





В Орловской области уже есть первый пострадавший от укусов клещей. Об этом в эфире программы "Контакт" рассказал начальник регионального управления Роспотребнадзора Александр Румянцев.



Клещ присосался к ребенку. Это случилось в Залегощенском районе. Инфекции клещ не переносил.



Клещи становятся активны при пяти — семи градусах тепла. При посещении парков и лесов орловцам советуют использовать высокую обувь, а также заправлять брюки в носки, чтобы клещ не смог проникнуть под одежду. После прогулок необходимо тщательно осмотреть себя, детей и животных.



Присосавшегося клеща могут снять в травмпункте или поликлинике. Затем его можно отдать на лабораторную проверку.









Артем Ежаков





