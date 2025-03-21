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15:01, 21 марта 2025 года В Орловской области от клещей обработают 500 гектаров территории Об этом рассказал глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Румянцев.





В 2025-м году в Орловской области от клещей обработают более 500 гектаров территории. От них всегда защищают общественные территории и детские лагеря.



Цифру озвучил глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Румянцев в эфире программы "Контакт". По его словам, в области уже начали готовиться к профилактике инфекций, передающихся клещами. На Орловщине ежегодно клещевым боррелиозом заболевают более 60 человек.





Артем Ежаков





