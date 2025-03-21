В Орловской области мужчина скончался от гриппа

Случай смерти от болезни подтвердил глава регионального управления Роспотребнадзора.
В Орловской области мужчина умер от гриппа. Случай смерти от болезни подтвердил глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Румянцев в программе «Контакт».
"Зарегистрирован первый случай. Человек возрастной, не привит. Как следствие, смертельный случай", – заявил Александр Румянцев.
Глава регионального управления Роспотребнадзора призвал орловцев своевременно обращаться за помощью при первых признаках заболевания. Защититься поможет прививка. В этом эпидсезоне ее сделала примерно половина населения Орловщины.