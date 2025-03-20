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20:25, 20 марта 2025 года Орловские пасечники завоевали награды на международном конгрессе Наш регион представили три человека.







Более тысячи пчеловодов из 35 стран встретились вместе на международном конгрессе "Пчела и человек" в Москве. Участников приветствовал лидер КПРФ Геннадий Зюганов – пчеловодством он увлекается не один десяток лет.



Завершился съезд награждением. Орловскую область представляли три пчеловода. Дипломы и медали за лучший мед и восковые изделия привезли два орловца. С ними и встретилась наша съемочная группа.





Юлия Опанасюк





