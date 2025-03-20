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18:31, 20 марта 2025 года

Подрядчик орловского аэропорта анонсировал скорое возобновление работы

Ситуацию с реконструкцией воздушной гавани прокомментировал руководитель компании-генподрядчика НАО "Ирмаст-Холдинг" Сергей Солодовников.


Подрядчик орловского аэропорта анонсировал скорое возобновление работы. Ситуацию с реконструкцией воздушной гавани прокомментировал руководитель компании генподрядчика НАО "Ирмаст-Холдинг" Сергей Солодовников. Его слова приводит телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

По словам Солодовникова, работы в аэропорту компания планирует возобновить в течение двух – трех недель.
"Компания столкнулась с определенными финансовыми трудностями и сейчас разработан план по их преодолению. Основная работа – ВПП — сделана полностью. Остались работы по зданию аэровокзала, по водосточно-дренажной сети и сетям обеспечения", – заявил представитель Солодовников.
Напомним, что на реконструкции аэропорта были возбуждены уголовные дела. По версии следствия, 44 работникам не выплатили почти 11,3 миллиона рублей, а также мошенническим путем было похищено 54 миллиона рублей.

19 марта губернатор Андрей Клычков в ходе пресс-конференции заявил, что рассчитаться с рабочими могут до 1 апреля. Также взыскана банковская гарантия.


Артем Ежаков
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