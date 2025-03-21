Главная » Новости



14:03, 21 марта 2025 года Орловские добровольцы делают реабилитационные средства для участников СВО С самого ее начала добровольцы из объединения "Помощь нашим" заняты делом.







Орловские волонтеры беспрерывно помогают нашим бойцам и тем, кто сейчас находится в госпитале, в том числе и добровольческое объединение "Помощь нашим".



Из подручных материалов волонтеры делают наполнители для инвалидных кресел и противопролежневые подушки под копчик.



Особая гордость отряда – 12-летний Рома. Бойцы даже дали ему позывной "Ромашка" и передали несколько вымпелов. В волонтерском движении мальчик шьет одеяла, постельное белье, подушки для наших военных.



Сейчас в группе 40 постоянных рукодельниц. Их посылки ежедневно отправляют на фронт и в военные госпитали.





Эльза Ахмедбекова





