Орловские добровольцы делают реабилитационные средства для участников СВО

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14:03, 21 марта 2025 года
Орловские добровольцы делают реабилитационные средства для участников СВОС самого ее начала добровольцы из объединения "Помощь нашим" заняты делом.
Орловские волонтеры беспрерывно помогают нашим бойцам и тем, кто сейчас находится в госпитале, в том числе и добровольческое объединение "Помощь нашим".
Из подручных материалов волонтеры делают наполнители для инвалидных кресел и противопролежневые подушки под копчик.
Особая гордость отряда – 12-летний Рома. Бойцы даже дали ему позывной "Ромашка" и передали несколько вымпелов. В волонтерском движении мальчик шьет одеяла, постельное белье, подушки для наших военных.
Сейчас в группе 40 постоянных рукодельниц. Их посылки ежедневно отправляют на фронт и в военные госпитали.
Эльза Ахмедбекова
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