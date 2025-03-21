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9:32, 21 марта 2025 года Орловцы стали участниками "Кубка Защитника Отечества" На соревнованиях в Ханты-Мансийске честь региона отстаивали участники СВО Владислав и Сергей.



Фото со страницы Андрея Клычкова в "ВКонтакте"

В Ханты-Мансийске прошел первый всероссийский "Кубок Защитников Отечества" по зимним видам спорта. Честь Орловщины отстаивали участники СВО Владислав и Сергей, сообщает региональный информационный портал.



Владислав участвовал в контртеррористической операции в Чечне, на СВО пошел добровольцем. Получил орден "За заслуги перед Отечеством" второй степени. В межрегиональном "Кубке Защитников Отечества" в Брянске занял два первых места по настольному теннису и стрельбе из электронного оружия.



Сергей впервые встал на лыжи перед соревнованиями. Боец добрался до финиша, несмотря на все трудности.





Артем Ежаков





