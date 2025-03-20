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19:30, 20 марта 2025 года В Орловской области отменили оправдательный приговор мужчине, забившему насмерть прохожего Теперь дело рассмотрят заново.





В Орловской области после иска прокуратуры отменили оправдательный приговор мужчине, забившему насмерть прохожего. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. Ранее присяжные посчитали вину мужчины недоказанной. Основываясь на этом, Ливенский районный суд его оправдал.



По версии обвинения, в 2023-м году нетрезвый фигурант поссорился с прохожим и избил его. От травм потерпевший умер в реанимации.



Теперь дело рассмотрят заново в другом составе суда.





Артем Ежаков





