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20:48, 20 марта 2025 года В Орловской области впервые в России зубров переселили из вольного поселения в зоопарк К зубру в хотынецком зоовольерном комплексе подселили двух самок.







К зубру в хотынецком зоовольерном комплексе подселили двух самок из "Орловского полесья" – Смуглянку и Молдаванку. Впервые в России зубров переселили из вольного поселения в зоопарк. К слову, Смуглянка ждет теленка.



В "Орловском полесье" численность зубров за последние сто лет достигла абсолютного максимума – 723 особи, поэтому двух самок разрешили переселить, хотя изначально хотели взять особей из Беларуси.



Теперь шансов увидеть зубров на Орловщине будет гораздо больше. Это первые шаги к осуществлению перспективного проекта развития территорий "Зубропарк" и созданию здесь туристического комплекса с современными условиями для животных и посетителей.



Проект парка на бумаге есть. Теперь нужно найти на него деньги и получить статус особой рекреационной зоны в "Орловском полесье".





Татьяна Тимохина





