Главная » Новости



14:32, 21 марта 2025 года На Орловщине нашли компанию с признаками нелегального кредитора Об этом рассказали в Центробанке.



Фото: архив

В Орловской области нашли компанию с признаками нелегального кредитора. Как рассказали в Центробанке, она работала в Верховье и Малоархангельске. Компания внесена в предупредительный список Банка России.



В финансовом регуляторе напомнили, что нелегальные кредиторы часто заманивают клиентов низким процентом или выдачей денег людям с плохой кредитной историей. Обращение в такие организации чревато потерей средств и другими рисками, так как клиенты не защищены законом.





Артем Ежаков





