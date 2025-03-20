четверг 20.03.2025 18:58:16 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

17:02, 20 марта 2025 года

Орловский фестиваль "Тургеневский бережок" вошел в число победителей на международном конкурсе

Проект занял второе место в номинации по гастрономическому туризму.

Фото: центр "Мой бизнес"

Орловский литературно-кулинарный фестиваль "Тургеневский бережок" оказался в числе лучших на международном конкурсе "ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОД МОЕЙ СТРАНЫ, ГОРОДА, ПОСЕЛКА, РАЙОНА - PRO-ТУРИЗМ" 2025! Об этом сообщает центр "Мой бизнес".

Проект Татьяны Куницыной занял второе место в номинации "ПОЧУВСТВУЙ ВКУС! ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ".

- В данной номинации участвуют проекты, связанные с фестивалями, турами, в рамках которых путешественник посещает различные регионы России, знакомится с местными кулинарными традициями, пробует национальные блюда и напитки, узнает секреты их приготовления у местных жителей, - рассказали в центре "Мой бизнес".

В конкурсе приняли участие представители всех субъектов России и десять зарубежных стран. Проект направлен на поддержку людей, которые развивают внутренний туризм в регионах.

"Тургеневский бережок" проходит в Орле семь лет. На фестивале местные производители угощают земляков продукцией собственного производства, почетными гостями мероприятия становятся известные шеф-повара.


Юлия Сабельникова
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.