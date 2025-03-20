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17:02, 20 марта 2025 года Орловский фестиваль "Тургеневский бережок" вошел в число победителей на международном конкурсе Проект занял второе место в номинации по гастрономическому туризму.



Фото: центр "Мой бизнес"

Орловский литературно-кулинарный фестиваль "Тургеневский бережок" оказался в числе лучших на международном конкурсе "ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОД МОЕЙ СТРАНЫ, ГОРОДА, ПОСЕЛКА, РАЙОНА - PRO-ТУРИЗМ" 2025! Об этом сообщает центр "Мой бизнес".



Проект Татьяны Куницыной занял второе место в номинации "ПОЧУВСТВУЙ ВКУС! ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ".



- В данной номинации участвуют проекты, связанные с фестивалями, турами, в рамках которых путешественник посещает различные регионы России, знакомится с местными кулинарными традициями, пробует национальные блюда и напитки, узнает секреты их приготовления у местных жителей, - рассказали в центре "Мой бизнес".



В конкурсе приняли участие представители всех субъектов России и десять зарубежных стран. Проект направлен на поддержку людей, которые развивают внутренний туризм в регионах.



"Тургеневский бережок" проходит в Орле семь лет. На фестивале местные производители угощают земляков продукцией собственного производства, почетными гостями мероприятия становятся известные шеф-повара.





Юлия Сабельникова





