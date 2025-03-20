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15:52, 20 марта 2025 года В Орловской области студентам из многодетных семей компенсируют половину стоимости обучения Указ подписал губернатор Андрей Клычков.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ о предоставлении в 2025 – 2027 годах компенсации стоимости обучения в организациях среднего профессионального образования и высшего профессионального образования одного из детей многодетной семьи.



Из текста документа следует, что компенсация предоставляется в размере 50% фактически оплаченной стоимости обучения за периоды обучения (семестр, полугодие) с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года в организациях СПО и высшего профессионального образования одного из детей многодетной семьи.



Компенсация дается при соблюдении всех следующих условий:



• наличие статуса многодетной семьи;



• наличие гражданства РФ у всех ее членов, а также проживание на территории Орловской области;



• обучение одного из детей, не достигшего возраста 23 лет, на платной основе в аккредитованных образовательных организациях среднего профессионального образования или высшего образования;



• неполучение аналогичной меры поддержки на основаниях, установленных законодательством других субъектов РФ.



С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.









Артем Ежаков





