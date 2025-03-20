Парахин назначил дату субботника в Орле

Горожане выйдут на уборку областного центра 12 апреля.
Мэр Орла Юрий Парахин определил 12 апреля днем общегородского субботника. Указ об этом опубликован на сайте городской администрации. С 1 апреля по 31 мая пройдет экологический двухмесячник.
Объединенному муниципальному заказчику города Орла поручено организовать работу по посадке зеленых насаждений, транспортное обслуживание общегородского субботника, обеспечить его участников расходными материалами, а также вывезти собранный мусор.
Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков рекомендовал муниципальным образованиям провести субботники 12 апреля, а также определил сроки экологического двухмесячника с 1 апреля по 31 мая.