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15:01, 20 марта 2025 года В Орле установили размер платы за наем жилья Постановление подписал мэр Юрий Парахин. Мэр Юрий Парахин подписал постановление, которым установил новый базовый размер платы за наем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда города Орла.
С 1-го апреля размер платы составит 67,54 рубля за квадратный метр. Ранее он составлял 53,5 рубля за квадрат. Артем Ежаков
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